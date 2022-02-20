المالكي مغردا: نستغرب كثرة الحديث عن التهديد دون تقديم أدلة

2022/02/20 | 21:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، انه يستغرب كثرة الحديث عن التهديد من دون تقديم ادلة.وقال المالكي في تغريدة، ان “العراق دولة وجهدنا مكثف لحفظ الامن وسيادة القانون ورفض الخارجين عليه، لذا نأسف لتكاثرهم في الاونة الاخيرة”.وأضاف المالكي ان “ما شهدناه وسمعناه مؤخرا في وسائل الاعلام عن وجود تهديدات […]

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