دعما لأوكرانيا.. مسيرة نحو البيت الأبيض

2022/02/20 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد العاصمة الأميركية واشنطن، الأحد، تظاهرة ومسيرة ينظمها ناشطون للاحتجاج على الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا وتزايد التهديدات بنشوب حرب

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