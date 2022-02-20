إنتل تلمح إلى خدمة ألعاب سحابية لمنافسة GeForce Now

2022/02/20 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تستعد شركة إنتل لمواجهة خدمة الألعاب السحابية GeForce Now من شركة إنفيديا مع حل جديد للحوسبة السحابية، وذلك وفقًا لأحدث ملاحظة للمستثمرين من عملاقة التكنولوجيا وتدعم خدمة إنتل القادمة، التي يطلق عليها اسم Project Endgame، بطاقاتها الرسومية المنفصلة Arc.ولكن من غير المعروف ما إذا كانت إنتل تستهدف نفس قطاع الألعاب مثل GeForce […]

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