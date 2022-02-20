الموت يغيب مغني مقدمة

2022/02/20 | 22:26 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- أُعلن في بيروت اليوم الأحد عن وفاة الفنان سامي كلارك عن عمر ناهز 74 عاما قضى معظمها يمزج الفنون الشرقية باللون الغربي وبرز بشكل كبير في تقديم أغاني الكارتون ومنها مقدمة مسلسل غرندايزر.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فإن كلارك تُوفي في مستشفى الروم فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الوفاة نتيجة مضاعفات في القلب.

ونعى رحيل كلارك عدد من الفنانين اللبنانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم كارول سماحة ونانسي عجرم ووائل كفوري وكارمن لبس.

وكتبت المغنية إليسا "طفولتنا وشبابنا كانوا على صوتك وفنك ونجاحاتك".

كما نعته مدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا قائلة "فنان راق مثقف وطني...



أخذنا إلى العالمية بفنه وأغانيه، حاصدا الجوائز الرفيعة، رافعا علم لبنان، هو الذي غناه وغنى للأطفال والفرح والواقع".

وولد سامي حبيقة (اسمه الحقيقي) في 1948 لكنه لقب نفسه سامي كلارك تسهيلا لنطق الاسم باللغات الأجنبية التي بدأ مسيرته بها.

نشأ في قرية ضهور الشوير في جبل لبنان وبدأ مشواره الفني أواخر الستينيات من القرن الماضي مستخدما طبقة صوتية أقرب إلى الفن الأوبرالي ولاقى شهرته خصوصا عبر أغنية (موري موري) باللغة بالانكليزية من ألحان إلياس الرحباني.

غنى كلارك أيضا بالفرنسية والإيطالية والأرمينية واليونانية والألمانية والروسية وشارك في غناء شارات بعض مسلسلات الكارتون في الثمانينات من القرن الماضي مثل غرندايزر إذ غنى مقدمة ونهاية مسلسل (جزيرة الكنز) وكذلك مسلسل (السبع المدهش حول العالم في ثمانين يوما).

جمع في رصيده نحو 700 أغنية بلغات مختلفة من أبرزها (قومي تنرقص يا صبية) و(بتتذكري) و(لمن تغني الطيور).

شارك أيضا في عدة أفلام لبنانية منها (آخر الصيف) للمخرج مروان الرحباني و(الممر الأخير) و(لعبة النساء) و(حسناء وعمالقة).

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