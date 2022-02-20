زيلينسكي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في شرق أوكرانيا

2022/02/20 | 22:26 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد لوقف فوري لإطلاق النار في مناطق شرق البلاد.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تزايدت فيه الاشتباكات بين المتمردين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية في الأيام القليلة الماضية.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تؤيد إجراء محادثات سلام في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية التي تضم كييف إلى جانب روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف على تويتر "نؤيد تكثيف جهود السلام.



ندعم انعقاد مجموعة الاتصال الثلاثية بشكل عاجل ووقف إطلاق النار على الفور".

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