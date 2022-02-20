إقليم كوردستان يقترب من تدشين ثاني جزء لأحدث طرقه الدائرية السريعة

2022/02/20 | 22:27 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان اليوم الأحد إنها أوشكت على الانتهاء من تدشين ثاني مرحلة لأحدث طرقها السريعة في أربيل والمعروف باسم (طريق 150 متر).

وقال مدير عام التخطيط في الوزارة نزار تمر في حديث لكوردستان 24، إن المرحلة الثانية من أعمال تشييد الطريق انطلقت في مطلع أيلول سبتمبر 2021، ولا تزال مستمرة.

وتابع "من المتوقع افتتاح المرحلة الثانية قريباً".

وتشمل المرحلة الثانية من الطريق تقاطع أربيل - شقلاوة إلى تقاطع أربيل – كويسنجق عند منطقة كسنزان بمسافة 7 كيلومترات.



والمرحلة الأولى كانت من تقاطع بحركة إلى تقاطع أربيل – شقلاوة.

في غضون ذلك، أشارت وزارة البلدات إلى أنها ستبرم عقداً مع إحدى الشركات المحلية "في الأيام القليلة المقبلة" للشروع بالمرحلة الثالثة من الطريق بعد تدشين المرحلة الثانية.

وستربط المرحلة الثالثة تقاطع أربيل – بحركة مع طريق أربيل – غوبال في محافظة دهوك.

وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مرسوماً حول المرحلة الجديدة من المشروع الاستراتيجي لوزارة البلديات.

وقال نزار تمر إن المرحلة الثالثة تكلّف 110 ملايين دولار، لافتاً إلى أن طول هذه المرحلة يبلغ ستة كيلومترات ومن المؤمل أن تنتهي خلال 18 شهراً.

وبدأ تشييد المرحلة الأولى من الطريق العملاق أواخر عام 2018 واستغرق الانتهاء منه أكثر من ثلاث سنوات.

وسيمتد الطريق على مسافة 70 كيلومتراً حول أربيل العاصمة، وتأمل السلطات أن يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتسهيل الحركة التجارية.

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