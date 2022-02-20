واشنطن ولندن: العالم يقف على شفا غزو روسي من

2022/02/20 | 22:27 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن كل شيء يحدث على الأرض في أوكرانيا يشير إلى أن العالم يقف على شفا غزو روسي لأوكرانيا، وهو ما كررته بريطانيا.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية عن بلينكن قوله إن بلاده ملتزمة حتى آخر دقيقة باغتنام كل فرصة لترى ما إذا كانت الدبلوماسية ستجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتراجع عن الغزو.

وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي بعد تمديد مناورات عسكرية تجريها روسيا وبيلاروسيا، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد.

وتقول بيلاروسيا إن قرار تمديد المناورات اتُخذ بسبب النشاط العسكري قرب حدودها وحدود روسيا وتصاعد التوتر في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تحذيرات الغرب المتكررة من أن روسيا توشك على غزو أوكرانيا استفزازية، ويمكن أن تأتي بنتائج عكسية.

وقالت روسيا وحلفاؤها إن أوكرانيا والغرب يزيدان التوتر من خلال إرسال تعزيزات من حلف شمال الأطلسي إلى شرق أوروبا.

وانتقلت بؤرة التوتر في الأيام الماضية إلى قطاع من شرق أوكرانيا سيطر عليه متمردون مدعومون من موسكو في عام 2014 وهو نفس العام الذي ضمت فيه روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وتلقى سكان دونيتسك رسائل نصية تدعو الرجال منهم للتقدم لأداء الخدمة العسكرية.

وجاء إطلاق النار على مدى أيام في شرق أوكرانيا بعد حشود عسكرية روسية يقدرها الغرب بنحو 150 ألف جندي أو أكثر إلى الشمال والشرق والجنوب من أوكرانيا.

ورغم أن روسيا تنفي اعتزامها غزو أوكرانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني إن الحشود العسكرية الروسية تشير إلى استعدادات لصراع واسع النطاق.

وسبق أن قالت بريطانيا إن الخطة الروسية تشير إلى شيء يمكن أن يكون في حقيقة الأمر أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 من حيث الحجم الهائل.

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