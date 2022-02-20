كوردستان.. تراجع في وفيات كورونا مع تزايد الإصابات منذ أسابيع

2022/02/20 | 22:28 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية اليوم الأحد عن تراجع في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، مع تزايد ملحوظ بالإصابات في إقليم كوردستان.

وأظهرت بيانات وزارة صحة إقليم كوردستان 481 إصابة جديدة بالوباء، مع تسجيل حالتي وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأبلغت الوزارة عن تعافي 855 شخصاً في الفترة نفسها.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في إقليم كوردستان إلى 427372 إصابة، بما في ذلك 7343 حالة وفاة، بالإضافة إلى تعافي 407815 شخصاً لغاية الآن.

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