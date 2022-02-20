2022/02/20 | 22:28 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد 20 شباط (فبراير) 2022، إلى أربيل بعد زيارة رسمية إلى دولة قطر، ومشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.

وخلال زيارته إلى قطر، عقد رئيس الحكومة في العاصمة الدوحة، لقاءات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد.

وعلى هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، عقد رئيس الحكومة سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين من أمريكا وأوروبا والأمم المتحدة وتركيا والدول العربية، وبضمنها لقاء مشترك لرئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة مع الأمين العام للأمم المتحدة ووفد رفيع من الكونغرس الأمريكي.

كذلك عقد رئيس الحكومة لقاءات واجتماعات منفصلة مع رئيس الوزراء البولندي، ورئيس الوزراء اللبناني، ووزير الخارجية السعودي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ووزير الدفاع الإيطالي، ووزير الدفاع التركي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ونواب ألمان، فضلاً عن اجتماعات ولقاءات أخرى.

وتمحورت المباحثات حول الوضع العام والعملية السياسية في العراق، إلى جانب التباحث إزاء سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودول العالم.

وفي تصريح لوسائل الإعلام قبيل عودته إلى أربيل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه سلط الضوء خلال لقاءاته، على رؤية إقليم كوردستان بشأن معظم القضايا الراهنة في المنطقة، ولا سيما تلك التي تحظى باهتمام إقليم كوردستان، وجدد تأكيده بأن إقليم كوردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية بشتى السبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حكومة إقليم كوردستان يعود إلى أربيل) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حكومة إقليم كوردستان يعود إلى أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).