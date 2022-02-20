بعد بيان المالية.. البنك المركزي يحسم جدلاً مشتعلاً حول سعر الدولار

2022/02/20 | 22:29 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البنك المركزي العراقي اليوم الأحد إن سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية "مستقر"، مشيراً إلى أنه لا توجد أي نوايا لتغييره.

وجاء ذلك بعد شائعات نشرت على نطاق واسع، وتحدثت عن وجود مساعٍ لخفض سعر الدولار، وهو ما نتج عنه تذبذب في سعر الصرف.

وقال البنك على موقعه الإلكتروني إنه لا توجد "أي نوايا لتغيير سعر الصرف الحالي، لاسيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال المدة الماضية".

ودعا البنك المواطنين إلى "عدم التعاطي مع الأخبار التي تشير إلى احتمالات تغيير السعر"، وقال إنه يمتلك احتياطيات أجنبية كافية لاستقرار سعر الصرف الحالي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة المالية العراقية عن الأسباب التي دفعت الدولة قبل نحو عام إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار. اقرأ المزيد.

وسبق أن قال البنك المركزي إن أي تغيير غير مدروس في سعر صرف الدولار من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي ويربك الأسواق المحلية.

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