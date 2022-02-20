"تغيير قيمة الدينار".. المركزي العراقي يصدر بيانا حاسما

2022/02/20 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى البنك المركزي العراقي، الأحد، نيته في إجراء تعديل على سعر الصرف الحالي للدولار، بعد مطالبات بإعادة النظر في قرار تخفيضه الذي اتخذ منذ أكثر من عام، مع تحقيق البلاد مكاسب كبيرة جراء ارتفاع أسعار النفط.

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