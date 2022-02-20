ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يواصل السقوط ويشعل صراع الصدارة

2022/02/20 | 22:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أضاع إنتر ميلان فرصة العودة لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما تلقى هزيمة مباغتة هي الثالثة له هذا الموسم أمام ساسولو بنتيجة 2-0.وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا معقل إنتر ميلان ضمن الجولة 26 من الدوري الإيطالي، باغت الضيوف أصحاب الأرض بهدفين صاعقين في أول نصف ساعة، عبر جياكومو راسبادوري وجيانلوكا […]

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إنتر ميلان يواصل السقوط ويشعل صراع الصدارة أولاً على الايام نيوز.

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