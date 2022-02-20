بارزاني: إقليم كردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية بشتى السبل

2022/02/20 | 22:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاحد، ان الإقليم سيدافع عن حقوقه الدستورية بشتى السبل.وذكر المكتب الإعلامي للحكومة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عاد مساء اليوم الأحد، إلى أربيل بعد زيارة رسمية إلى دولة قطر، ومشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن في …

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