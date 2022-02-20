التربية تعلن موعد انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي

2022/02/20 | 22:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، موعد انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، فيما اكدت على ان الدوام الحضوري سيستمر لاربعة ايام.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “انطلاق الدوام الرسمي للفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022، سيكون يوم الثلاثاء الموافق (22 شباط) في مدارس العراق كافة”، داعيا الملاكات […]

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