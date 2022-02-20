أمانة بغداد يتخطى نفط البصرة بثنائية نظيفة في ممتاز الكرة

2022/02/20 | 22:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تغلب فريق أمانة بغداد على نفط البصرة بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.ولعب الفريقان ضمن منافسات الاسبوع الـ22 من البطولة.وحملت ثنائية امانة بغداد، توقيع اللاعبين كريست في الدقيقة 34 ومصطفى حسين في الدقيقة 87.وبهذا الفوز، رفع أمانة بغداد رصيده الى النقطة 23 في المركز الخامس عشر.في […]

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