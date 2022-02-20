دراسة: القهوة تقلل الكولسترول الضار وتحمى من أمراض القلب الخطيرة

2022/02/20 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ماكماستر في كندا عن أن الكافيين الموجود في القهوة يقلل من الكولسترول الضار وبالتالي يحمي من أمراض القلب، وحدد العلماء بروتينات معينة يعمل عليها الكافيين، والتي تساعد الكبد على إزالة الكولسترول الضار من مجرى الدم وبالتالي توفر الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما نشر موقع “newatlas”.[…]

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