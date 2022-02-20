2022/02/20 | 22:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، انطلاق الدوام الرسمي للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي يوم الثلاثاء المقبل، فيما اكدت استمرار الدوام الحضوري لاربعة ايام.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها تعلن انطلاق الدوام الرسمي للفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022، يوم الثلاثاء الموافق (22 شباط) في مدارس العراق كافة، داعية الملاكات التدريسية الى تجديد الهمة والنشاط وعقد العزم على العمل والاجتهاد للوصول الى النجاح الباهر.واشارت الوزارة الى استمرار الدوام الرسمي الحضوري لأربعة أيام في الأسبوع وبواقع يومين الكتروني، مؤكدة انه "لا توجد لديها أي نية في الوقت الحاضر لتغيير هذا السياق." ونوهت الوزارة بالتزامها بتكييف المناهج في الفصل الثاني والكورس الثاني على ما كانت عليه خلال العام الدراسي الماضي، مشيرة الى ضرورة اكمال المناهج الدراسية المقررة باعتماد مختلف الوسائل والاساليب التعليمية (الالكترونية والمباشرة).و دعت وزارة التربية الهيئات التدريسية والتعليمية والطلبة الى الالتزام بالتعليمات الصحية لتجنبهم الإصابة بوباء "كورونا" وبذل المزيد من الجهود لتطوير العمل التربوي وبناء جيلٍ يُساهم في بناء مستقبل البلاد متمنيةً النجاح والموفقية لجميع العاملين في المؤسسة التربوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تؤكد استمرار الدوام الحضوري لأربعة أيام في الأسبوع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تؤكد استمرار الدوام الحضوري لأربعة أيام في الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).