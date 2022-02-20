بيان من وزارة التربية يخص انطلاق الفصل الدراسي الثاني ’حضورياً’

2022/02/20 | 22:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكدت وزارة التربية، الاحد، انطلاق الدوام الرسمي للفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022، بعد غد الثلاثاء (22 شباط) في مدارس العراق كافة، فيما دعت الملاكات التدريسية الى تجديد الهمة والنشاط وعقد العزم على العمل والاجتهاد للوصول الى النجاح الباهر.

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وبينت الوزارة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2022)، "استمرار الدوام الرسمي الحضوري لأربعة أيام في الأسبوع وبواقع يومين الكتروني، لافتة الى انه لا توجد لديها أي نية في الوقت الحاضر لتغيير هذا السياق".

ونوهت الوزارة بـ "التزامها بتكييف المناهج في الفصل الثاني والكورس الثاني على ما كانت عليه خلال العام الدراسي الماضي، فيما إشارت الى ضرورة اكمال المناهج الدراسية المقررة باعتماد مختلف الوسائل والاساليب التعليمية (الالكترونية والمباشرة)".

ودعت وزارة التربية "الهيئات التدريسية والتعليمية والطلبة الى الالتزام بالتعليمات الصحية لتجنبهم الإصابة بوباء "كورونا" وبذل المزيد من الجهود لتطوير العمل التربوي وبناء جيلٍ يُساهم في بناء مستقبل البلاد متمنيةً النجاح والموفقية لجميع العاملين في المؤسسة التربوية".

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