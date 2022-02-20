"خجول ومتحفظ".. كوندليزا رايس عن بوتين نائب رئيس البلدية الذي أصبح رئيسًا لروسيا

2022/02/20 | 22:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روت وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش، كونداليزا رايس، تفاصيل لقاءاتها الأولى مع فلاديمير بوتين عندما كان نائب رئيس بلدية قبل أن يصبح رئيسًا لروسيا، مُشيرة إلى ما لاحظته من تغيرات طرأت عليه ليتحول من شخص "خجول" إلى "متعجرف مصاب بجنوب العظمة"، حسب تعبيرها.

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