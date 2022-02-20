التربية تؤكد استمرار الدوام الحضوري لأربعة أيام في الأسبوع

2022/02/20 | 22:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، موعد انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، فيما اكدت على ان الدوام الحضوري سيستمر لاربعة ايام.وذكر بيان للوزارة تلقته ان “انطلاق الدوام الرسمي للفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022، سيكون يوم الثلاثاء الموافق (22 شباط) في مدارس العراق كافة”، داعيا الملاكات التدريسية الى “تجديد الهمة […]

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