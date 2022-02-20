2022/02/20 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اكدت وزارة التربية، الاحد، انطلاق الدوام الرسمي للفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022، بعد غد الثلاثاء (22 شباط) في مدارس العراق كافة، فيما دعت الملاكات التدريسية الى تجديد الهمة والنشاط وعقد العزم على العمل والاجتهاد للوصول الى النجاح الباهر.وبينت الوزارة، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “استمرار الدوام …

ظهرت المقالة التربية تصدر بيانا يخص انطلاق الفصل الدراسي الثاني أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر بيانا يخص انطلاق الفصل الدراسي الثاني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر بيانا يخص انطلاق الفصل الدراسي الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).