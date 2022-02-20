2022/02/20 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تنفق شركة هواوي 4 مليارات يوان (632.52 مليون دولار) لبناء مقر جديد ومركز للبحث والتطوير لوحدة الطاقة الرقمية الخاصة بها، وذلك وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، حيث تنوع عملاقة الاتصالات الصينية العملاقة أعمالها وسط ضغوط أمريكية.وذكرت صحيفة 21st Century Herald أن Huawei Digital Power وقعت اتفاقية مع الحكومة المحلية لمدينة شنتشن الجنوبية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هواوي تدخل مجال الاستثمار بالطاقة الرقمية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هواوي تدخل مجال الاستثمار بالطاقة الرقمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).