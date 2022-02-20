امرأة تختطف زوجها السابق وتطعنه وتنشر اعترافاً على صفحتها في الفيسبوك

2022/02/20 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اقدمت امرأة يمنية على خطف زوجها السابق وطعنه ومن ثم نشر اعترافا لها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وذكر مركز الاعلام الرقمي في بيان تابعته (بغداد اليوم): "في حادثة نادرة توقعها الكثير من الدعابة، اقدمت فتاة يمنية تدعى تغريد الشرعبي على خطف زوجها السابق ونشر اعترافاً على صفحتها في فيسبوك".

واضاف ان "الفتاة قالت نعم خطفته ومن ثم ضربته وطعنته ثم أطلقت سراحه"، مبينا انه "مازال مختفي لحد الان".

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