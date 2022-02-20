حضوريا.. التربية تحدد موعد انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي

2022/02/20 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم الاحد، موعد انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي 2021/2022، مبينة ان الدوام حضوريا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "انطلاق الدوام الرسمي للفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022، سيكون يوم الثلاثاء الموافق (22 شباط) في مدارس العراق كافة".

ودعت الوزارة الملاكات التدريسية الى "تجديد الهمة والنشاط وعقد العزم على العمل والاجتهاد للوصول الى النجاح الباهر"، مبينة "استمرار الدوام الرسمي الحضوري لأربعة أيام في الأسبوع وبواقع يومين الكتروني".

ولفتت الى انه "لا توجد لديها أي نية في الوقت الحاضر لتغيير هذا السياق"، منوهة الى "التزام الوزارة بتكييف المناهج في الفصل الثاني والكورس الثاني على ما كانت عليه خلال العام الدراسي الماضي".

واشارت التربية الى "ضرورة اكمال المناهج الدراسية المقررة باعتماد مختلف الوسائل والاساليب التعليمية الالكترونية والمباشرة"، داعية الهيئات التدريسية والتعليمية والطلبة الى "الالتزام بالتعليمات الصحية لتجنبهم الإصابة بوباء كورونا وبذل المزيد من الجهود لتطوير العمل التربوي وبناء جيلٍ يُساهم في بناء مستقبل البلاد".

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