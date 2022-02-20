تعرف على الخضروات الورقية “رقم 1” لإنقاص الوزن

2022/02/20 | 22:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنطوي الخضروات الورقية على فوائد جمة، من خلال قدرتها على الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وخفض ضغط الدم والكوليسترول، إضافة إلى الحفاظ على الدماغ.وبخلاف هذه الفوائد العامة للخضروات الورقية، يحتوي بعضها على صفات تميزه، وهو ما يضع نوعا واحدا منها في المقدمة عندما يتعلق الأمر بمساعدتك على إنقاص الوزن.تقول اختصاصية […]

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