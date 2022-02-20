2022/02/20 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بقلم: آنه يونغ*ترجمة رشيد غويلبواجه الفايروس ظروفًا عالمية حولت الوباء إلى جائحة.



قبل أشهر من وصول الفايروس لأول مرة إلى بلدان جنوب العالم فقد الملايين وظائفهم، وسقطوا في براثن الفقر.



والغت شركة H&M, Mango und Co عقود الاستيراد، وعندما أغلقت المتاجر هنا، لم تستلم حتى البضائع التي تم طلبها بالفعل.



وفي بنغلاديش وباكستان، وقفن الخياطات أمام أبواب المصانع المغلقة، دون ضمان اجتماعي، وبدون ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عامان على بدء انتشار الوباء / كورونا وفشل النظام العالمي - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عامان على بدء انتشار الوباء / كورونا وفشل النظام العالمي - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).