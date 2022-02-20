التربية تعلن موعد دوام الفصل الثاني للمدارس: 4 أيام أسبوعيًا

2022/02/20 | 23:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، الأحد، موعد انطلاق الدوام الرسمي للفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022 في مدارس العراق كافة.

وحدد الوزارة في بيان، الثلاثاء المقبل 22 شباط/فبراير موعدًا لاستئناف الدوام الرسمي، مؤكدة أنّ "استمرار الدوام الرسمي الحضوري لأربعة أيام في الأسبوع وبواقع يومين إلكتروني".

وأشار البيان، إلى أنّ الوزارة "لا تنوي في الوقت الحاضر تغيير هذا السياق"، موضحًا أنّ "الوزارة ملتزمة بتكييف المناهج في الفصل الثاني والكورس الثاني على ما كانت عليه خلال العام الدراسي الماضي".

وأكّد البيان، على ضرورة "إكمال المناهج الدراسية المقررة باعتماد مختلف الوسائل والأساليب التعليمية (الإلكترونية والمباشرة)"، كما دعا الهيئات التدريسية والتعليمية والطلبة إلى "الالتزام بالتعليمات الصحية لتجنبهم الإصابة بوباء كورونا، وبذل المزيد من الجهود لتطوير العمل التربوي وبناء جيلٍ يُساهم في بناء مستقبل البلاد".

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