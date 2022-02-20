زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مدينة في الفلبين

2022/02/20 | 23:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعضرب زلزال بقوة 5.9 درجة مدينة في الفلبين.وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب مينداناو في الفلبين.وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشر كيلومترات.

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