فيديو: فوضى وعراك في ملعب ’فرانسو حريري’ بعد انتهاء مباراة أربيل والشرطة

2022/02/20 | 23:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت مباراة نادي أربيل مع ضيفه نادي الشرطة، الاحد، ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حالة اعتداء وتشابك بالايدي عقب نهاية المباراة.

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وبحسب فيديو تم تداوله عقب نهاية المباراة، يظهر قيام أحد لاعبي نادي الشرطة بالاعتداء على مساعد مدرب نادي أربيل.

حالة اعتداء من قبل لاعب فريق الشرطة عبد الرزاق قاسم تجاه مساعد مدرب أربيل السوري سائد سويدان.نطالب اتحاد الكرة ، وقبله إدارة الشرطة بفرض عقوبة قاسية على هذا اللاعب الذي تصرف بـ"استهتار" تجاه مدرب عربي وضيف على العراق ..



هذا لا يمثل اخلاقنا ونعتذر للشعب السوري.#العراق #سوريا pic.twitter.com/OfH2scG6dz

— علي نوري (@Ali_nori2000) February 20, 2022

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