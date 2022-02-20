السفارة الأمريكية في موسكو تنصح رعاياها بالتفكير في مغادرة روسيا

2022/02/20 | 23:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الأحد، تحذيرا عاجلا لرعاياها المقيمين في روسيا، نصحتهم فيه بالتفكير في مغادرة البلاد.يتبع…

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