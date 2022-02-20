2022/02/20 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إنه سيكون من غير المناسب توقع ما إذا كان سيكون هناك هجوم (على أوكرانيا) في اليومين المقبلين، في حديثه على قناة "1 + 1" التلفزيونية الأوكرانية، الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير دفاع أوكرانيا: "من غير المناسب" توقع حدوث غزو روسي في اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير دفاع أوكرانيا: "من غير المناسب" توقع حدوث غزو روسي في اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).