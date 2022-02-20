2022/02/20 | 23:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X5ta_fcAOoQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جهد حكومي لإنهاء ملف المشاريع المتلكئة للنهوض بواقع البلد | تقرير عباس ناعم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جهد حكومي لإنهاء ملف المشاريع المتلكئة للنهوض بواقع البلد | تقرير عباس ناعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).