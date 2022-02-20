سد النهضة.. خيارات مصر الباقية بعد

2022/02/20 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الملئين الأول والثاني على مدار العامين الماضيي، بدأت إثيوبيا رسميا الأحد، إنتاج الكهرباء من سد النهضة، ما يثير تساؤلات حول الخطوة القادمة التي قد تقدم عليها مصر التي تعتبره تهديدا وجوديا، خاصة وأنها تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 90 في المئة من حاجاتها من مياه الري والشرب.

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