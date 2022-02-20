صوب الاضراب والعصيان لاسقاط الانقلاب - تاج السر عثمان

2022/02/20 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 يستمر التراكم الكمي للمقاومة الجماهيرية صوب الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب والسير بالثورة حنى تحقيق أهدافها ، كما في داخل وخارج السودان بمختلف الأشكال مثل: المليونيات من لجان المقاومة والوقفات الاحتجاجية من أجل اطلاق سراح المعتقلين ، اسر الشهداء، واعتصامات اليوم الواحد ، ومقاومة مواطني دارفور للانتهاكات من الجنجويد والحركات المسلحة، وتصاعد العنف كما: المعارك القبلية ......





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