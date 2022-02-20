بصدد حكومة الثورة المضادة -الوطنية-! ومهامنا العملية - مؤيد احمد

2022/02/20 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_احمد بصدد حكومة الثورة المضادة "الوطنية"! ومهامنا العمليةتاريخ الصراع السياسي والاجتماعي من خلال انتفاضة أكتوبر 2019 وصل الى مرحلة لا يمكن ارجاعه الى الوراء من حيث التطور الحاصل في العلاقة بين الطبقات في المجتمع العراقي ومن حيث الضربة التي وجهتها الانتفاضة لقوى النظام ولتسلطهم الفكري والسياسي على صعيد المجتمع ومنظومة قيمهم الرجعية والرجولية المناوئة للمرأة.



اجراء الانتخابات المبكرة ......





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