تدمير مضافة لداعش في كركوك

2022/02/20 | 23:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإشراف قائد الفرقة اللواء حيدر المطوري، وبإسناد مفارز الجهد الاستخباري وكتيبة هندسة ميدان الفرقة ، نفّذت عملية أمنية لتفتيش وتطهير وادي (الكرحة وابو خناجر ) وقرية الجهماوية بكركوك ، أسفرت عن العثور على مضافة تحتوي بداخلها افرشة وأسّرة ، مواد غذائية ، أدوات طبخ". وأضافت، أنه "تم تدميرها بالكامل من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة" .

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