ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بعد انتهاء الجولة 22

2022/02/20 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس"، جدول ترتيب فرق الدوري الكروي الممتاز بعد انتهاء الجولة 22.

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ويظهر الجدول تصدر نادي الشرطة بـ60 نقطة، مبتعداً عن نادي الطلبة والزوراء في المراتب الثاني والثالث ب43 نقطة، فيما احتل نادي القوة الجوية المرتبة الرابعة ب41 نقطة.

ويتذيل الترتيب نادي سامراء ب6 نقاط.

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