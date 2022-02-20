2022/02/20 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهالي حي الاطباء يستغيثون بعد سقوط ابراج الاتصالات لشركة زين العراق على منازلهم (فيديو)

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