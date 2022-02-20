الولايات المتحدة تحذر من

2022/02/21 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السفارة الأميركية في موسكو تحذيرا للمواطنين الأميركيين في روسيا، الأحد، من تهديدات بوقوع هجمات في العاصمة، موسكو، ومدن أخرى وفي مناطق التوتر قرب أوكرانيا

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