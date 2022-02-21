روسيا: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاقات حول خفض التوتر العسكري في أوروبا

2022/02/21 | 00:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناطولي أنطونوف، أن بلاده ترى فرصة للتوصل إلى اتفاقات حول خفض التوتر العسكري في أوروبا ومنع وقوع حوادث عسكرية.وقال أنطونوف، في حديث لقناة “CBS”، اليوم الأحد، حسب نص المقابلة الذي نشرته السفارة الروسية: “نحن نرى موضوعا لبحثه وفرصة للتوصل إلى اتفاقات مقبولة لكلا الطرفين حول اتجاهات […]

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