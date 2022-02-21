المالكي يشاكس الصدر: عليك إثبات تعرضك إلى التهديد أو مواجهة الحساب

2022/02/21 | 00:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الشخصيات السياسية التي ادعت التعرض إلى التهديد، بينهم مقتدى الصدر، إلى إثبات ذلك بالأدلة.

وقال المالكي في بيان عبر تويتر، إنّ "العراق دولة وجهدنا مكثف لحفظ الامن وسيادة القانون ورفض الخارجين عليه، لذا نأسف لتكاثرهم في الآونة الأخيرة".

وأضاف المالكي، "ما شهدناه وسمعناه مؤخرًا في وسائل الإعلام عن وجود تهديدات لحياة بعض الشخصيات السياسية، نحن نرفضها بشكل قاطع، لكننا في الوقت ذاته نستغرب من كثرة الحديث عن التهديد من دون تقديم أدلة".

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وتابع بالقول، "إذا كان التهديد صحيحًا، فنطالب هذه الشخصيات بتقديم أدلتها أمام القضاء، وسنكون متضامنين معها، وإذا لم يثبت التهديد بأدلة قاطعة، فإننا نطالب القضاء بمحاسبتهم منعًا لإرباك الأمن والاستقرار والسلام في البلاد".

وسبق أنّ أكّد الصدر تعرضه إلى تهديد في إطار أزمة الرئاسة والحكومة الجديدة، قبل أنّ يصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بيانًا مماثلاً.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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