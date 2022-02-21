2022/02/21 | 00:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YgKidWF22Gw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | د. سلام سميسم: الدولار المباع بنافذة العملة يهرب الى خارج البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | د. سلام سميسم: الدولار المباع بنافذة العملة يهرب الى خارج البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).