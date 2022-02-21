جونسون: التزامات بوتين تجاه ماكرون اشارة للانخراط في حل دبلوماسي

2022/02/21 | 00:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن التزامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إشارة إيجابية على أن الكرملين ربما لا يزال على استعداد للانخراط في حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.جاء خلال ذلك حديث جونسون مع ماكرون في اتصال هاتفي، بعد أن أجرى ماكرون مكالمة مع بوتين.وقال […]

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