2022/02/21 | 00:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يقصف اوكارا لداعش في صلاح الدين

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