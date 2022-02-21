الولايات المتحدة تطالب رعاياها بمغادرة روسيا

2022/02/21 | 00:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعطالبت السفارة الأميركية في روسيا، الأحد، رعاياها بضرورة أن تكون لديهم خطط لمغادرة البلاد، مشيرة إلى التهديد بشن هجمات في موسكو وعلى الحدود الروسية مع أوكرانيا، مما أثار استغراب وزارة الخارجية الروسية.وقالت السفارة: "هناك تهديدات بشن هجمات على مراكز التسوق ومحطات السكك الحديدية والمترو وأماكن التجمعات العامة الأخرى في المناطق الحضرية الرئيسية، ومنها موسكو وسان بطرسبرغ، وكذلك في مناطق التوتر المتصاعد على الحدود الروسية مع أوكرانيا".وأضافت: "راجع خططك الأمنية الشخصية...لتكن لديك خطط للمغادرة، ولا تعتمد على مساعدة الحكومة الأميركية".وتساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عما إذا كانت الولايات المتحدة قد نقلت المعلومات المتعلقة بهجمات محتملة إلى روسيا.

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