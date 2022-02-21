مصادر لـCNN: معلومة استخباراتية جديدة تعزز مخاوف أمريكا من أن روسيا تستعد لعمل عسكري

2022/02/21 | 00:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مسؤولان أمريكيان ومصدر آخر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، في تصريحات لشبكة CNN، أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أنه تم إرسال أوامر إلى القادة الروس للشروع في هجوم على أوكرانيا.

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