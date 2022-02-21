2022/02/21 | 00:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ميسان تعلن القبض على اثنين من أكبر تجار ومهربي المخدرات في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/21 | 00:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان تعلن القبض على اثنين من أكبر تجار ومهربي المخدرات في المحافظة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان تعلن القبض على اثنين من أكبر تجار ومهربي المخدرات في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).