قراءة في مسار الحركات الاحتجاجية بالمغرب - عبد السلام أديب

2022/02/21 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب عرف المغرب خلال العقدين السابقين عددا من الحركات الاحتجاجية الجماهيرية مثل تنسيقيات مناهضة الغلاء وتفكيك المرافق العمومية وحركة عشرين فبراير وحراك الريف وحراك جرادة.



وهناك عددا من الأسئلة تطرح بشأنها خصوصا حول نقاط التقائها واختلافها؟ وعن طبيعة كل حركة على حدة؟ وهل هي ذات طابع سياسي أم اقتصادي أم اجتماعي؟ كما تساءلنا عن مدى تجذرها وسط الشعب المغربي وتحولها الى مطالب مشروعة تنزل بها الجماهير المغر ......





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