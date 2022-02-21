القبض على اثنين من أكبر تجار ومهربي المخدرات في ميسان

2022/02/21 | 01:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على اثنين من أكبر تجار ومهربي المخدرات في محافظة ميسان.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "شرطة محافظة ميسان وبعملية نوعية وحسب معلومات استخبارية وبعد نصب كمين ضمن سيطرة الخمس الواقعة بين ناحية الاصلاح والسلام تمكنت من القاء القبض على اثنين من اكبر تجار ومهربي المخدرات وضبط بحوزتهما مايقارب 2 كليو غرام من مادة الكرستال المخدرة يستقلان عجلة".وأضافت، أنه "تم إحالتهما الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

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