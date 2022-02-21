سعر صرف البلد

2022/02/21 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬كان‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الدينار‭ ‬أمام‭ ‬الدولار،‭ ‬ليلة‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬وسقوط‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬العام‭ ‬٢٠٠٣،‭ ‬مقارباً‭ ‬جداً‭ ‬لسعر‭ ‬الصرف‭ ‬اليوم‭.‬وكأنَّ‭ ‬الزمن‭ ‬بقي‭ ‬راكداً‭ ‬متحجراً‭ ‬لا‭ ‬يتحرك،‭ ‬وكأنَّ‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬فاعليته‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬محاصراً،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬خلال‭ ‬أحد‭ ‬أطول‭ ‬خمس‭ ‬حصارات‭ ‬عانت‭ ‬منها‭ ‬الأمم‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ (‬راجع‭ ‬غوغل‭).‬ نفط‭ ‬العراق‭ […]

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